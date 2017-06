Éverton Ribeiro assina com o Flamengo até 2021

Agora é oficial. O meia Everton Ribeiro é o novo reforço do Flamengo para a temporada. O jogador assinou contrato de quatro anos com os rubro-negros e será apresentado oficialmente nesta terça-feira, no Rio de Janeiro. O clube não informou o valor do negócio, mas especula-se que os cariocas pagaram seis milhões de euros (R$ 18 milhões) pelos direitos do atleta.

Everton Ribeiro teve destaque no futebol nacional pelo Cruzeiro, sendo bicampeão brasileiro (2013 e 2014). O meia se transferiu em 2015 para o Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, de onde não saiu até este ano.

E ainda tem fotos do Everton Ribeiro com o Manto Sagrado! #CoéEvertonRibeiro

Além de Everton Ribeiro, a diretoria rubro-negro espera anunciar outro reforço nos próximos dias. O zagueiro Rhodolfo, que está no Besiktas-TUR, está próximo de assinar contrato.

Mais do que títulos no cenário nacional, o novo meia do Fla acumula prêmios individuais em solo verde e amarelo. Nas duas conquistas nacionais da Raposa, ele foi eleito o craque do Brasileirão, integrando as duas seleções do campeonato em 2013 e 2014.