Corinthians cria grupo com empresários para aproximar clube do mercado

O Corinthians vai se aproximar do mercado de uma forma diferente. Desta vez, o clube teve a iniciativa de criar o GCCor, um grupo com empresários, presidentes e diretores de grandes empresas para promover encontros com representantes de alguns setores do clube, como o futebol, marketing, conteúdo e a própria Arena.

O grupo reúne 19 empresários e dirigentes de companhias multinacionais e/ou líderes de segmento de mercado. O objetivo principal da criação deste é, justamente, esta aproximação do Corinthians com o mercado, disse o presidente Roberto de Andrade.

“É a aproximação do mercado por meio de corintianos apaixonados que se destacam em suas respectivas profissões. Já agendamos a segunda reunião, e o Corinthians terá boas novidades para apresentar em breve. Tenho certeza de que esta iniciativa vai trazer resultados ainda durante a minha gestão, bem como ficar de legado para os próximos presidentes”, acrescentou.