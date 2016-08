Rodrigo Caio sofre lesão e é cortado da Seleção; Geromel é substituto

Rodrigo Caio foi cortado da convocação da Seleção Brasileira para as partidas contra Equador e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa de 2018. Com uma lesão na coxa direita, o jogador dará espaço para Pedro Geromel, do Grêmio.

Depois de entrar em contato com Rodrigo Lasmar, médico da Seleção, o departamento médico do São Paulo informou que Rodrigo Caio teve um estiramento no músculo adutor da coxa direita. Após retornar da conquista do ouro nas Olimpíadas, o zagueiro ainda não atuou pelo Tricolor.

No meio da semana, o jogador foi liberado para tirar o passaporte italiano e desfalcou o time que foi derrotado pelo Juventude, na última quarta-feira pela Copa do Brasil. Provável titular para o confronto contra o Coritiba, neste domingo, ele sentiu a lesão durante os treinamentos e já é desfalque certo para o jogo.

Aos 30 anos de idade, esta é a primeira convocação de Geromel para a Seleção. Depois de passar boa parte da sua carreira em clubes europeus, o zagueiro voltou ao Brasil para atuar pelo Grêmio em 2014, emprestado pelo Colônia, da Alemanha. Com boas apresentações, o atleta foi contratado em definitivo no início deste ano e chamou a atenção de Tite.

Assim, Geromel desfalcará o Tricolor Gaúcho por duas rodadas no Campeonato Brasileiro: contra o Botafogo, no dia 4 de setembro, e o Coritiba, no dia 9.

Os atletas convocados se apresentarão no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, no próximo domingo, 28 de agosto. A Seleção Brasileira enfrentará o Equador, no dia 1 de setembro, quinta-feira, no Estádio Olímpico Atahualpa, e depois receberá a Colômbia, na Arena Amazônia, no dia 6, terça-feira.

Confira fotos do segundo dia da Seleção no CT do Corinthians:

