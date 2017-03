Vendido ao Torino, Lyanco se despede do São Paulo no CT

Vendido ao Torino-ITA por 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 20 milhões), o zagueiro Lyanco apareceu na reapresentação do São Paulo, na manhã desta sexta-feira, no CCT da Barra Funda, conversou com jogadores e membros da comissão técnica e se despediu do clube pelo qual foi formado. O jovem defensor viajará à Itália nos próximos dias para fazer exames e assinar um contrato válido por cinco temporadas.

Com 20 anos, Lyanco ainda pode render mais 2 milhões de euros (R$ 6,7 milhões) ao São Paulo, caso o atleta cumpra algumas metas estabelecidas em contrato. Na saída do CT, o zagueiro ainda atendeu a alguns torcedores no portão.

Por estar a serviço da Seleção Brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria, no Equador, entre janeiro e fevereiro, Lyanco não foi inscrito para a primeira fase do Campeonato Paulista. No entanto, o defensor agradava ao técnico Rogério Ceni, que pretendia utilizá-lo no mata-mata do Estadual.

Com a saída de Lyanco, o elenco tricolor ficou com seis zagueiros: Rodrigo Caio, Maicon, Breno, Lugano, Douglas e Lucão. No momento, o clube corre atrás para renovar o contrato de Rodrigo Caio, enquanto ainda não se manifestou sobre Lugano, que tem vínculo só até junho.

Revelado nas categorias de base do Botafogo, Lyanco chegou ao São Paulo em 2015 e terminou sua formação em Cotia. Ele contabiliza 25 partidas com a camisa tricolor e marcou um gol.