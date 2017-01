Sidão é apresentado e destaca emoção após contato de Rogério Ceni

O São Paulo apresentou o goleiro Sidão, nesta segunda-feira, nos Estados Unidos, onde a equipe comandada por Rogério Ceni se prepara para a temporada, além de disputar a Copa Flórida. O arqueiro, que vestirá a camisa 12, mostrou animação para vestir a camisa do Tricolor e ser comandado por um dos maiores de sua posição na história do clube.

“Vestir essa camisa é uma responsabilidade. Ainda mais indicado pelo Rogério Ceni, um ídolo do clube. Espero fazer um bom trabalho”, afirmou o ex-goleiro do Botafogo, que contou como foi o primeiro contato com seu novo comandante.

“Foi emocionante. Eu estava concentrado com o Botafogo, não tinha muito sinal, mas deu pra conversar, ele deixou claro que eu vinha para lutar pelo espaço, não seria titular absoluto”, explicou Sidão.

O goleiro chega para disputar posição com Denis e Renan Ribeiro, que já estão no elenco há alguns anos, e chegaram a ser companheiros de Rogério quando o treinador ainda atuava dentro de campo. Por isso, o ex-botafoguense crê em vantagem dos outros arqueiros do elenco.

“Tenho que conquistar meu espaço. Rogério já conhece o Denis e o Renan, talvez eles até estejam na minha frente. Vou trabalhar bastante para jogar”, analisou.

Em 2016, o goleiro Denis foi bastante criticado por suas atuações como substituto de Ceni. Assim, a expectativa é de que Sidão tenha chances para se tornar titular da equipe ao longo da temporada.

“A pressão de substituir o Rogério é muito grande. Substituir ele é pesado. Espero que eu possa dar conta do recado, estou buscando meu espaço”, finalizou Sidão.