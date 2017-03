Após artroscopia, Wesley inicia trabalhos em campo no São Paulo

O volante Wesley, que passou por uma artroscopia no joelho direito há exatamente um mês, iniciou nesta terça-feira a transição do Reffis para os gramados. No CCT da Barra Funda, o meio-campista fez uma série de exercícios físicos sob os cuidados do fisioterapeuta Ricardo Sasaki.

Para avaliar se Wesley apresenta alguma restrição física por conta da cirurgia, o volante foi submetido a uma corrida em volta do campo e uma atividade aeróbia – com alternância de velocidade, direção, intensidade e movimentação. Livre de dores, o camisa 11 foi aprovado nos exercícios.

Wesley sofreu um trauma durante treino do São Paulo antes de viagem para o Maranhão, onde o Tricolor encarou o Moto Club e venceu por 1 a 0, no dia nove de fevereiro, em jogo pela primeira fase da Copa do Brasil. Após a cirurgia, o jogador foi entregue aos cuidados do departamento médico e, desde então, realiza recuperação em diária em dois períodos (manhã e tarde).

Leia mais:

Cueva é relacionado por Ceni e deve voltar ao São Paulo contra o ABC

Em boa fase após recusar a Europa, Luiz Araújo renova com o São Paulo

Contra o ABC, São Paulo pode ter defesa vazada pelo 10º jogo seguido

Este ano, o volante participou dos jogos contra River Plate-ARG e Corinthians, nos Estados Unidos, pela Copa da Flórida. Contratado em 2015, o jogador já acumula 76 partidas pelo Tricolor, sendo 34 em sua primeira temporada e 40 no ano seguinte, além das duas em território norte-americano em 2017.