Ex-diretor do São Paulo admite injustiça com Casemiro: “Nada como tempo”

O ex-diretor executivo do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, utilizou as redes sociais para homenagem o volante Casemiro. Formado nas categorias de base do Tricolor, o jogador é um dos destaques do badalado Real Madrid, da Espanha, e da Seleção Brasileira.

No entanto, Casemiro não teve vida fácil logo que subiu para o time profissional do São Paulo. Parte da torcida não gostava das atuações do volante e o vaiava de forma constante nos jogos.

“Nada como o tempo. O julgamento precipitado de torcedores e da nossa cultura de futebol faz grandes injustiças. Parabéns Casemiro pela evolução e nível atingido. Você merece”, descreveu Marco Aurélio Cunha – ainda conselheiro do clube do Morumbi – em suas redes sociais.