Dupla brasileira tem problemas e perde a décima etapa no Dakar

Os brasileiros Leandro Torres e Lourival Roldan não tiveram vida fácil na décima etapa do Rali Dakar nesta quinta-feira. A dupla que vem fazendo campanha histórica na edição de 2017 teve problemas no segundo ponto de checagem e acabou na terceira colocação, perdendo bastante tempo na classificação geral. O resultado, contudo, não tirou a liderança dos brasileiros na categoria UTVs.

Torres e Lourival terminaram a etapa entre Chilecito e San Juan em pouco mais de 12 horas, quase três a mais que os chineses Wang Fujiang e Li Wei. Agora com tempo de 48h09min50s no geral, os brasileiros seguem na liderança.

Os russos Maganov Ravil e Kirill Shubin aparecem na segunda colocação, com 50h55min18s, enquanto os chineses Wang Fujiang e Li Wei vêm na terceira posição, com tempo de 52h12min26s.

A 11ª etapa, disputada nesta sexta-feira, será entre as cidades argentinas de San Juan e Río Cuarto. Serão 754 quilômetros de percurso, com dois pontos de checagem e dois de abastecimento. Depois deste trecho, faltarão apenas mais duas etapas para definir os campeões do Dakar 2017.