Paulo Pereira não chega ao pódio nos 400m T37; Petrúcio vai à final do T47

São Paulo , SP

O Brasil correu por medalha no atletismo na manhã desta sexta-feira, na final da prova de 400 metros rasos classe T37, com Paulo Pereira. O brasileiro, no entanto, acabou ficando fora do pódio, completando a prova na quinta colocação, com tempo de 54s67.

Quem ficou com o ouro foi o sul-africano Charl du Toit, que cravou 51s13 e ainda bateu o recorde paraolímpico da prova, até então de 52s70 e que pertencia ao ucraniano Oleksandr Driha, que conseguiu a marca nos Jogos de Atenas, em 2004.

Completando o pódio, o venezuelano Omar Monterola fez 52s93 e ficou com a prata, enquanto argelino Sofiane Hamdi completou a prova com 53s01 e levou o bronze.

Petrúcio do Santos se classifica – Em classificatória que valia vaga para a final dos 400 metros rasos T46/47, mais um brasileiro conseguiu tempo necessário para chegar à final e correrá por medalha: o corredor Petrúcio dos Santos, que fez 49s96 e ficou com o quarto melhor tempo.

Petrúcio correu na segunda bateria da prova e foi o melhor da sua série. Na classificação geral, com os oito classificados, o jamaicano Shane Hudson ficou com a melhor marca, fazendo 49s53. Ernesto Blanco, de Cuba, foi o segundo, com 49s68, e o austríaco Gunther Matzinger o terceiro, com 49s90.

Na terceira série da prova, o brasileiro Yohansson Nascimento também estava classificado para correr na raia 6, mas acabou desistindo da prova e sequer a disputou, ficando assim de fora da final.