Seleção vence a França e fica com o 7º lugar no basquete feminino

São Paulo , SP

A Seleção Brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas se despediu das Paralimpíadas nesta sexta-feira com vitória. Após ser eliminada nas quartas de final para os Estados Unidos, a equipe da casa começou perdendo, mas se recuperou no segundo quarto e manteve bom desempenho em quadra para superar a França por 59 a 37.

Depois da derrota da última terça-feira contra as norte-americanas, as meninas do Brasil entraram em quadra nesta sexta dispostas a encerrarem a participação da equipe nos Jogos Paralímpicos de forma digna e, de preferência, com um resultado positivo para presentear quem compareceu na Arena Olímpica do Rio.

O primeiro quarto não foi bom para o Brasil e o time encerrou o período com quatro pontos atrás no placar (12 a 8). O trauma da derrota diante dos EUA não se aplicou nos outros períodos do jogo contra as francesas e logo o time da casa se recuperou para assumir a frente no marcador.

Diferentemente dos primeiros minutos, a Seleção Brasileira atropelou as francesas no segundo quarto. Apostando no jogo coletivo, o time verde e amarelo mostrou bastante dinâmica dentro de quadra para virar a partida e manter a boa vantagem até o final do confronto, assegurando a vitória por 57 a 39 e, consequentemente, o sétimo lugar do torneio de basquete em cadeiras de rodas paralímpico.