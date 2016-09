Brasil supera a Holanda e conquista o bronze no futebol de 7

São Paulo , SP

O Brasil conseguiu lugar no pódio no Futebol de 7 dos Jogos Paralímpicos. Jogando pelo bronze no Estádio de Deodoro, a equipe brasileira bateu a Holanda pelo placar de 3 a 1 e assegurou a medalha nesta sexta-feira. Leandrinho marcou os três gols que selaram o triunfo, enquanto Schuitert descontou.

Os anfitriões começaram a partida já impondo superioridade frente o time adversário, e trataram de largar na dianteira do placar logo cedo, e Leandrinho anotou o primeiro gol no minuto inicial do duelo.

A Holanda conseguiu equilibrar a disputa e suportou bem os ataques do Brasil no restante do primeiro tempo. Só na segunda etapa que a vantagem foi ampliada, novamente com Leandrinho, aos 19 minutos.

O prejuízo no marcador não intimidou os holandeses, que deram resposta logo na sequência, aos 24 minutos, com Schuitert. Nos minutos finais do jogo, no entanto, o Brasil freou o ânimo do rival e matou o jogo novamente com o artilheiro Leandrinho, que anotou o terceiro e fechou a vitória.

Destaque da partida, Leandrinho falou na saída do campo sobre a alegria de ter conseguido o bronze para o Brasil contando com o apoio da torcida.

“O time ainda estava um pouco abalado pela derrota na fase anterior, mas entramos aqui para honrar esse povo brasileiro e essa torcida maravilhosa que sempre nos apoiou. Conseguimos o que tanta gente que queria, uma medalha, independentemente de ser bronze temos que comemorar após uma vitória dessas, pois a gente merece”, declarou.