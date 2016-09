Brasil bate Irã no basquete e fica perto das quartas de final

São Paulo , SP

A Seleção Brasileira masculina de basquete em cadeira de rodas conseguiu sua segunda vitória nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016, neste domingo. A equipe nacional derrotou o Irã por 73 a 50 e se manteve com boas chances de classificação às quartas de final do torneio pelo Grupo B.

A vitória deixa o Brasil com seis pontos ganhos em três partidas, na terceira colocação da chave, com um ponto de frente para Alemanha e Irã. As Paralimpíadas do Rio de Janeiro contam com 12 times divididos em dois grupos, nos quais os quatro primeiros colocados avançam às quartas.

A Seleção estreou no Rio de Janeiro perdendo para os Estados Unidos. Na segunda rodada, derrotou a Argélia, antes de perder para a Grã-Bretanha. O time encerra sua participação na primeira fase das Paralimpíadas enfrentando a Alemanha às 21h45 (de Brasília) desta segunda-feira, em duelo direto pela terceira posição do grupo. O Irã, que também tem chances de classificação, enfrenta a Argélia, equipe mais fraca da chave.

Também neste domingo, a Grã-Bretanha venceu a Alemanha por 66 a 52 pelo Grupo B. Já no A, a Espanha derrotou a Austrália por 75 a 64, e a Turquia passou pela Holanda por 67 a 50.