Na estreia do futebol de 7, Brasil vence a Grã-Bretanha por 2 a 1

São Paulo , SP

Buscando o ouro inédito na modalidade, a equipe de futebol de 7 do Brasil estreou bem nos Jogos Paralímpicos do Rio. Jogando contra a Grã-Bretanha, os brasileiros venceram por 2 a 1 e garantiram o primeiro triunfo no grupo A.

O Brasil teve muito mais volume de jogo do que o lado britânico. Aos dez minutos do primeiro tempo, Leandro do Amaral abriu o placar e Maycon de Almeida aumentou a vantagem 12 minutos mais tarde. Os europeus não foram efetivos no ataque, tendo sua melhor chance já no minuto final, quando Matt Crossen acertou a trave.

Na segunda parcial, a Grã-Bretanha veio mais ligada do intervalo e diminuiu logo aos três minutos, com David Porcher. Com o dobro de chutes ao gol, o Brasil seguiu administrando a partida e sacramentou a vitória.

A próxima partida da equipe acontece neste sábado, às 19h (de Brasília), contra a Irlanda. Brasil fecha sua participação na fase de grupos na segunda, também às 19h, quando enfrenta a Ucrânia, finalista nas últimas quatro edições dos Jogos (ouro em 2004 e 2008, prata em 2000 e 2012).

O futebol de 7 é disputado em campo reduzido, com dois tempos de 30 minutos cada, por atletas com paralisia cerebral. O grau de comprometimento físico é medido de 5 a 8 e cada equipe pode ter apenas um ‘atleta oito’, menor grau de limitação.

A maior campeã da modalidade, disputada desde Nova York 1984, é a Holanda, com três ouros. No retrospecto do Brasil, a prata em Atenas 2004 e o bronze em Sidney 2000. A equipe verde e amarela ainda disputou o bronze nas duas últimas edições, Pequim 2008 e Londres 2012, mas foi derrotada em ambas as vezes para o Irã.