Michele Ferreira é derrotada por argelina em disputa de bronze

O Brasil ficou perto de conquistar mais uma medalha nesta quinta-feira nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Na disputa pelo bronze na categoria até 52kg no judô, Michele Ferreira acabou derrotada pela argelina Cherine Abdellaoui por 1 a 0.

Mesmo o apoio da torcida, que lotou a Arena Carioca 3, Michele começou agressiva, mas acabou recebendo duas punições em quatro minutos e, mesmo defendendo bem, foi derrotada. Com 1 minuto e 18 no relógio a brasileira acabou levando um yoko e viu a argelina somar um ponto e vencer pela vantagem mínima.

Michele, que possui duas medalhas de bronze, conquistadas em Pequim 2008 e Londres 2012, se despede do Rio 2016 sem nenhuma medalha.

“Foi a primeira vez que lutei com essa atleta, ainda não a conhecia, ela está surgindo agora no paralímpico com um nível muito bom, parabéns para ela. É a primeira para que eu não levo medalha, mas eu levo muita experiência e aprendemos com os erros, não ganhei a medalha mas ganhei experiência e sei o que eu devo melhorar”, comentou Michele ao canal SporTV.