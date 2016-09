Em virada espetacular sobre a Suécia, Brasil conquista bronze no golbol

São Paulo , SP

A Seleção Brasileira masculina de golbol conquistou o bronze nesta sexta-feira, após uma partida emocionante dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Liderados por Leomon Moreno, a equipe verde-amarela saiu com a vitória sobre a Suécia por 6 a 5, faturada no Golden Score, após começar perdendo por 4 a 0.

O primeiro tempo foi dominado pelos suecos. Jimmy Bjoerkstrand marcou duas vezes, a primeira a três minutos do fim da etapa, e a segunda a 28 segundos. Fatmir Seremeti foi quem acertou o primeiro gol, aos cinco minutos de jogo. Ao fim do período, a equipe europeia liderava por tranquilos 3 a 0.

O mesmo Seremeti foi quem iniciou os gols do segundo tempo, novamente aos cinco minutos. Sete segundos depois, o Brasil conseguiu descontar com Josemarcio Sousa, deixando o placar em 4 a 1. Pouquíssimo tempo depois, Leomon Moreno acertou seu primeiro gol, buscando a reação brasileira. Sousa voltou a marcar no minuto seguinte, encostando na Suécia.

A reação brasileira se sacramentou com mais um gol de Leomon. De pênalti, o brasileiro marcou faltando cerca de dois minutos para o final da disputa, deixando tudo igual. Bjoerkstrand voltou a marcar a 42 segundos do fim, recolocando a Suécia na frente. Porém, a estrela de Moreno seguiu brilhando, e nove segundos depois, foi a vez do brasileiro acertar mais um gol e levar a partida ao Golden Score (o primeiro a marcar é o vencedor).

No primeiro tempo complementar, que possui apenas três minutos, nenhuma das equipes conseguiu estufar as redes. Ao retornar para a segunda etapa, dez segundos após o início, Moreno brilhou mais uma vez. O brasileiro, que já havia marcado três vezes, converteu pela quarta, encerrando o jogo em 6 a 5, e bronze para o Brasil.

Esta é a segunda medalha do Brasil na modalidade em Paralimpíadas. Em Londres 2012, o país ficou com a prata após perder na final por 8 a 1 para a Finlândia. A disputa pelo ouro do golbol masculino será realizada ainda nesta sexta-feira, entre Estados Unidos e Lituânia, às 20h (de Brasília).

Mais cedo nesta sexta, a equipe feminina do golbol brasileiro não teve a mesma sorte. Também disputando o bronze, as meninas do Brasil foram derrotadas pelos Estados Unidos por 3 a 2, ficando com o quarto lugar na classificação geral do esporte na Rio 2016.