Brasil faz 12 a 2 no golbol e se garante nas quartas de final

São Paulo , SP

A Seleção Brasileira masculina de golbol conseguiu vaga antecipada nas quartas de final dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016. O feito veio com a tranquila vitória sobre a Argélia por 12 a 2, na manhã deste domingo, na Arena do Futuro.

Foi o terceiro triunfo da Seleção em três jogos nas Paralimpíadas – nas primeiras rodadas, derrotou a Suécia por 9 a 6 e o Canadá por 11 a 3. Com isso, soma nove pontos no Grupo A e não pode mais ser ultrapassada pela Argélia, quinta colocada ainda sem pontuar.

No Rio 2016, as dez equipes foram divididas em duas chaves com cinco times cada. Os quatro primeiros colocados avançam às quartas de final. O último duelo do Brasil na fase classificatória é diante da Alemanha às 10h15 (de Brasília) de terça-feira. No Grupo B, estão Lituânia, Turquia, Estados Unidos, China e Finlândia.

Assim como nas partidas anteriores, o Brasil contou com boa atuação de Leomon Moreno e Romário Marques para vencer. O primeiro anotou seis gols. O segundo, três. Josemarcio Sousa, com dois tentos, e Alexsander Celente, com um, completaram o placar a favor dos donos da casa.