Brasil estreia com derrota para os EUA no basquete em cadeira de rodas

A Seleção Brasileira de basquete em cadeira de rodas estreou com derrota para os Estados Unidos nesta quinta-feira, nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Mesmo apoiado pelos torcedores na Arena Olímpica do Rio, o Brasil acabou perdendo por 75 a 38, em duelo válido pelo Grupo B.

Maiores campeões olímpicos na modalidade, com sete medalhas de ouro no masculino, a seleção dos Estados Unidos não encontrou dificuldades para vencer o Brasil, com destaque para Brian Bell e Joshua Turek, que anotaram 15 pontos cada.

O primeiro quarto foi dominado pelos norte-americanos do começo ao fim. Com 15 pontos anotados contra apenas cinco da Seleção, os EUA assumiram a liderança do placar. Os donos do melhor basquete do mundo voltaram a não dar chances ao Brasil no segundo quarto, quando foram para o intervalo com 39 a 16 no marcador.

Na volta da parada técnica, os norte-americanos até fizeram menos pontos, mas o Brasil não mostrou poder de ração e acabou levando a partida para o último quarto com 32 pontos atrás no placar.

Nos 10 minutos finais, a seleção dos EUA voltou a apertar o ritmo e, mesmo com o Brasil melhorando o desempenho, venceu com tranquilidade por 75 a 38.