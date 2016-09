Brasil cai no tie-break para o Egito no vôlei sentado

São Paulo , SP

A Seleção Brasileira masculina de vôlei sentado sofreu sua primeira derrota nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016. A equipe nacional perdeu para o Egito em duelo decidido apenas no tie-break: 3 sets a 2 para os africanos, com parciais de 25/18, 13/25, 25/23, 10/25 e 15/13, no Pavilhão 6 do Riocentro.

Foi o segundo jogo do Brasil nas Paralimpíadas cariocas. Na estreia no Grupo A, a Seleção derrotou os Estados Unidos por 3 a 0. Já o Egito estreou superando a Alemanha, também no tie-break. Com isso, os africanos lideram a chave com dois pontos conquistados, um a mais do que os donos da casa.

O Brasil volta à quadra no Pavilhão 6 do Riocentro na terça-feira às 20h30 (de Brasília) para enfrentar a Alemanha e tentar garantir a segunda colocação do Grupo A. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam à semifinal das Paralimpíadas do Rio de Janeiro 2016. No Grupo B, estão Irã, Bósnia-Herzegóvina, Ucrânia e China