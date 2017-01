Torcida do Atlético Nacional lota sede do clube para dizer adeus a Guerra

A torcida do Atlético Nacional lotou a sede do clube, na cidade colombiana de Medellín, para dizer adeus a Alejandro Guerra. O meia venezuelano foi contratado pelo Palmeiras e se apresentará nos próximos dias na Academia de Futebol para participar da pré-temporada comandada por Eduardo Baptista.

Guerra foi um dos principais nomes do clube na conquista da Copa Libertadores 2016. Eleito o melhor jogador da última edição do torneio continental, ele custou cerca de R$ 10 milhões para o Palmeiras.

“Meu respeito a todos vocês”, disse o jogador, que publicou um vídeo com os torcedores cantando em sua homenagem. O meia afirmou que ficou sem palavras com a cerimônia e declarou ser “infinitamente grato” ao Atlético Nacional.

Na filmagem, a torcida canta uma música pedindo a permanência de Guerra em Medellín. O Lobo, como é conhecido na Colômbia, recebeu um quadro comemorativo e fez reverências ao público presente.

Guerra ganhou mais alguns dias de folga por ter defendido o Atlético Nacional no Mundial de Clubes da Fifa. O Palmeiras espera a chegada do meia venezuelano e do zagueiro Yerry Mina para fechar o elenco que faz pré-temporada em São Paulo.

O primeiro jogo do ano será disputado no dia 21, contra a Chapecoense, em amistoso de caráter beneficente. No dia 29, o clube enfrenta a Ponte Preta em outra partida amigável, no Palestra Itália. A estreia oficial será em 5 de fevereiro, diante do Botafogo-SP, também no Palestra, pela primeira rodada do Paulistão.