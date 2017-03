Torcendo por Dudu na Seleção, Eduardo faz “propaganda” por camisa 7

A lesão de Douglas Costa levantou a dúvida de quem será seu substituto na Seleção Brasileira. O jogador do Bayern de Munique havia sido convocado pelo técnico Tite para a disputa de duas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo. A torcida de Eduardo Batista, técnico do Palmeiras, é para um de seus jogadores: o atacante Dudu.

“Eu acho que ele é um concorrente muito forte. Temos muita gente boa para a posição, mas vejo que a Seleção precisa de jogadores que vivem um bom momento. É uma semana de treinamento, um jogo atrás do outro. O Dudu vive esse momento. Sei que o Tite está acompanhando, mas faço minha propaganda porque o Dudu merece”, exaltou Batista.

O atacante de 25 anos possui uma convocação para a Seleção em seu currículo, justamente com o técnico Tite no comando. No início deste ano, Dudu foi escolhido pelo treinador para disputar uma partida amistosa contra a Colômbia, e foi o autor do gol da vitória por 1 a 0.

Embora Tite tenha chamado apenas atletas que atuam no futebol nacional, Dudu pode ser o escolhido do técnico para a vaga de Douglas Costa. Além de ter feito o gol da vitória por 1 a 0 no amistoso, o camisa 7 vem se credenciado como um dos principais jogadores do elenco palmeirense.

“Já acompanhava o Dudu desde o Cruzeiro. É um jogador de muita qualidade, muito jovem para jogadores que explodem. Hoje, o Dudu vive um momento ímpar, é um cara de grupo, que se doa para a equipe. Às vezes ele prefere servir o companheiro para que a vitória seja em conjunto”, avaliou Eduardo Batista.

Com dois gols na temporada, Dudu deve entrar em campo neste domingo para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela nona rodada do Paulistão. A vitória, além de garantir classificação antecipada às quartas de final, também quebrará um tabu. Desde 2011 o Verdão não vence o Peixe, na Vila Belmiro, em partidas do Estadual.

* Especial para a Gazeta Esportiva