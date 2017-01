Palmeiras enfrentará a Chapecoense com Alecsandro e Raphael Veiga

O técnico Eduardo Baptista confirmou nesta sexta-feira o time que enviará a campo para o amistoso contra a Chapecoense, neste sábado, na Arena Condá. Após um treino tático com portões fechados para a imprensa, o treinador disse que o meia Raphael Veiga e o atacante Alecsandro iniciarão a partida como titulares do Palmeiras.

Raphael Veiga, de 21 anos, ganhou a vaga no meio-campo devido ao condicionamento físico de Moisés e Michel Bastos. Há um temor de que expor os jogadores a uma situação de jogo poderá acarretar em lesões. Ambos seguirão trabalhando na Academia de Futebol para aprimorar a parte física.

“Decidi dar um tempo maior para o Michel Bastos se preparar mais. Achamos em comum acordo que seria melhor para ele ficar e ter um ganho de condição. A diferença entre ele e o Veiga é pouca, já que ambos têm criatividade, são rápidos e sabem variar por dentro e pelo lado. É uma questão de o Veiga estar em um momento físico melhor”, explicou o técnico.

Já Alecsandro ganhou a concorrência e será o substituto de Gabriel Jesus no ataque titular. O paraguaio Lucas Barrios iniciará o amistoso na reserva, mas ganhará uma oportunidade no segundo tempo. Eduardo Baptista planeja trocar todo o time na etapa complementar.

O único setor que não sofrerá alterações após o intervalo é a defesa. Os zagueiros Antônio Carlos e Thiago Martins foram os escolhidos para disputar o amistoso, já que Vitor Hugo e Edu Dracena não estão com as melhores condições físicas. Caso os atletas precisem deixar o campo, Eduardo Baptista optará pelo jovem da base Vitão ou por improvisar Thiago Santos.

A equipe escolhida pelo treinador terá Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu; Alecsandro. A formação escolhida por Eduardo Baptista será um 4-1-4-1, mas ele garante que a forma de jogar não será muito diferente daquela utilizada por Cuca em 2016.

“A diferença para nossos estilos de jogo é que o meu extremo não volta até o final para pegar o lateral. Ele desce até certo ponto na lateral. É o mesmo sistema de jogo, ele mudará muito pouco. Temos feito a pressão que o Cuca fazia na saída de bola. O time está acostumado e isso facilitou bastante”, afirmou.