Palmeiras encaminha contratação do zagueiro Luan, do Vasco

Depois de perder o zagueiro Thiago Martins por contusão, o Palmeiras está próximo de acertar com Luan, beque do Vasco da Gama. O acordo do Verdão com o Cruzmaltino já está bem encaminhado e a negociação deve ser concretizada nos próximos dias.

Luan, de 23 anos, deve assinar com o Palmeiras por quatro temporadas e foi medalha de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Além disso, o defensor tem passagens pelas categorias de base do time canarinho, e foi chamado por Tite para a disputa do Jogo da Amizade, contra a Colômbia, no Maracanã.

Luan foi revelado nas categorias de base do Vasco, tem dez anos de clube, e soma 172 jogos pela equipe. Em 2016, o Cruzmaltino recusou uma proposta de cerca de R$ 10 milhões pelo jogador. O zagueiro chegou a estar na mira do Corinthians para substituir Felipe, que foi para o Porto.

Outra opção alviverde era o zagueiro Juninho, do Coritiba, que foi observado pelo Verdão ainda no início da temporada, mas é visto como uma opção para uma eventual saída de Vitor Hugo ao final da temporada, já que ambos são canhotos.

Luan seria a 10ª contratação do Palmeiras para esta temporada. Para 2017, o Verdão já acertou com Antonio Carlos, Hyoran, Raphael Veiga, Miguel Borja, Alejandro Guerra, Felipe Melo, Keno, Willian e Michel Bastos.

A contratação de Luan ocorrerá para suprir a ausência de Thiago Martins, que, no início do mês, sofreu uma torção no ligamento do joelho esquerdo durante jogo-treino contra o Jabaquara, na Academia de Futebol, e teve que passar por cirurgia. A expectativa é que o beque fique seis meses afastado.