Jean lembra surpresa na Copa do Brasil e manifesta desejo de jogar

O Botafogo-PB, integrante da Série C do Campeonato Brasileiro, é o primeiro adversário do Palmeiras na Copa do Brasil. Aos 30 anos de idade, o experiente Jean pede cautela e manifesta o desejo de participar da partida contra o rival paraibano, apesar do cansaço.

Então jogador do Fluminense, Jean acabou eliminado pelo América-RN logo na terceira fase da edição de 2014 da Copa do Brasil. Depois de perder dentro de casa por 3 a 0, o time potiguar surpreendeu ao ganhar por 5 a 2 em pleno Maracanã e avançou às oitavas de final.

“Tem todo o perigo que você pode imaginar”, disse Jean sobre o duelo contra o Botafogo-PB. “Já passei por lições muito difíceis. Infelizmente, com o Fluminense saímos contra o América-RN no Maracanã. Então, é uma situação incômoda”, completou o palmeirense.

Revelado pelo São Paulo, Jean também citou o recente revés na Copa do Brasil de seu ex-clube, derrotado por 2 a 1 pelo Juventude no Estádio Morumbi. Coincidentemente, a equipe de Caxias do Sul é concorrente do Botafogo-PB na briga para deixar a Série C do Campeonato Brasileiro.

“Acabou de acontecer com o São Paulo, que não foi eliminado, mas teve um jogo difícil contra o Juventude. São partidas dificílimas e precisamos abrir os olhos. Vamos ter todas as dificuldades possíveis, as mesmas que estamos encontrando também no Brasileiro”, alertou.

Algoz do Fluminense na tarde de domingo, o Palmeiras recebe o Botafogo-PB às 19h30 (de Brasília) de quarta-feira e volta a campo apenas no dia 7 de setembro para enfrentar o São Paulo, novamente pelo Campeonato Brasileiro. Na estreia pela Copa do Brasil, o técnico Cuca pode poupar os atletas com maior desgaste físico.

“Se perguntar para mim, eu quero jogar. Quero estar sempre presente para vestir essa camisa. Mas também precisa pensar um pouco, principalmente no desgaste, porque estamos em uma sequência de partidas difíceis. Não sei o que o Cuca está pensando, mas com certeza vai saber o que fazer”, disse Jean.

