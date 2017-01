Hyoran alfineta rival: “Corinthians não soube me aproveitar”

Contratado para defender o Palmeiras até 2020, o meia Hyoran comemorou os rumos que sua carreira tomou no futebol. O jogador, que se destacou atuando pela Chapecoense, disse que o Verdão viu em seu trabalho “o que outros não viram”. E aproveitou para alfinetar o Corinthians, clube por onde teve passagem na categoria de base.

“Agradeço toda a base que eu tive no Corinthians, mas acredito que eles não souberam me aproveitar. O Palmeiras viu o que outros não viram e agora quero corresponder a esta confiança dentro de campo”, disse o meio-campista de 23 anos.

“Não tenho nenhuma mágoa do Corinthians, sei que foi uma opção deles, é do futebol. Talvez eles não souberam me aproveitar, mas foi uma opção deles”, acrescentou o atleta, que deixou a base alvinegra após o término de seu contrato, no final de 2012.

No Palmeiras, Hyoran espera deixar para trás o rótulo de promessa e atender às expectativas da diretoria. O clube investiu cerca de R$ 6 milhões em sua contratação.

“Fico feliz [de ser visto como a maior promessa da Chapecoense]. Hoje sou uma promessa que veio parar no Palmeiras, então evolui um pouco. Era legal quando me tratavam como promessa lá, mas no Palmeiras já posso evoluir deste patamar de promessa e trabalhar para ser realidade”, declarou.

Ele usará na equipe a camisa 28, que consagrou o meia Moisés na última temporada. “É uma honra vestir a camisa do Palmeiras. E a 28 foi muito bem representado pelo Moisés. Foi muito bacana o número que deram para eu usar. Vou vestir com a maior alegria”, disse.

Hyoran terá uma forte concorrência no meio-campo palmeirense. Além de Moisés e Tchê Tchê, titulares absolutos no ano passado, o jogador terá de brigar por uma posição com os reforços Raphael Veiga e Alejandro Guerra.

Nos treinos que comandou na última semana, o técnico Eduardo Baptista sinalizou que escalará o Palmeiras em um esquema 4-1-4-1. A atividade tática mais recente teve um meio-campo titular com Felipe Melo, Róger Guedes, Tchê Tchê, Moisés e Dudu.