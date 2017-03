Com Tchê Tchê e dois gols de Erik, Palmeiras goleia em jogo-treino

O Palmeiras voltou aos trabalhos neste sábado, após a vitória por 3 a 1 sobre o Red Bull Brasil, na última sexta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Verdão disputou jogo-treino contra o Jabaquara, e goleou por 5 a 1.

Sem contar com os atletas que iniciaram a partida em Campinas, além de Michel Bastos e Borja, que entraram no intervalo, o Alviverde começou o duelo com a seguinte escalação: Jailson; Thiago Martins, Mina, Antônio Carlos e Matheus Bahia; Arouca, Thiago Santos e Raphael Veiga; Róger Guedes, Alecsandro e Rafael Marques.

Com essa equipe, o time de Eduardo Baptista fez 2 a 1. Alecsandro abriu o placar, o clube de Santos empatou, mas Róger Guedes recolocou o Verdão na frente, definindo o resultado da primeira parte do jogo-treino.

O Palmeiras voltou com seis alterações, entrando o goleiro Vinicius Silvestre, Vitinho, Tchê Tchê, Hyoran, Erik, além do garoto Léo Santos, do sub-20. O destaque foi a entrada do camisa 8, que ainda é esperado para atuar na próxima quarta-feira, na estreia do Verdão na Libertadores, contra o Tucumán, da Argentina, fora de casa.

Com dois gols de Erik, e mais um de Hyoran, cobrando falta, a vitória se transformou em goleada na Academia de Futebol. Ainda durante a segunda parte da partida, Arouca foi substituído pelo jovem Johnny.

Os titulares contra o Red Bull fizeram apenas atividades na parte interna do local de treinamentos do Verdão. Borja e Michel Bastos, que atuaram por toda a segunda etapa, acompanharam os 11 que iniciaram o confronto.

O elenco volta aos trabalhos neste domingo, pela manhã, em atividade fechada à imprensa. O foco é total na preparação para a partida contra o Tucumán, que marcará a estreia dos alviverdes na Libertadores, principal objetivo do clube em 2017.