Matheus Rheine conquista bronze nos 400m S11

Quem pensou que a última medalha da natação brasileira, no terceiro dia dos Jogos Paralímpicos, seria conquistada por Daniel Dias se enganou. Isso porque o jovem Matheus Rheine disputou a final dos 400m livres da categoria S11 e ficou com a medalha de bronze, fechando com o tempo de 4min41s05.

No topo do pódio, deu uma dobradinha norte americana, com Bradley Snyder, terminando a prova em 4min28s78 para ficar com o ouro, seguido pelo compatriota Tharon Drake, que nadou 4min40s96 para ficar à frente do brasileiro.

Em sua primeira participação nos Jogos, Rheine conseguiu garantir a 18ª medalha verde e amarela no Rio de Janeiro.