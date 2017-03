Raikkonen “voa” na manhã do último dia de testes em Barcelona

Nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 realizados em Barcelona, na Espanha, a Ferrari vem se mostrando uma forte concorrente às vitórias na temporada de 2017. Depois de Sebastian Vettel liderar as parciais de quinta, fazendo o melhor tempo da pista, nesta sexta-feira foi a vez de Kimi Raikkonen brilhar e conseguir entrar pela primeira vez na casa dos 1min18s.

Voando no asfalto espanhol, o finlandês campeão do mundo “calçou” os pneus supermacios, cravou marca de 1min18s634 e foi mais de oito segundos mais rápido que Max Verstappen, da Red Bull, segundo melhor no primeiro período da última manhã de testes. Foram 48 voltas completas ao todo durante a parcial.

Também usando os supermacios, o jovem belga da RBR teve 1min19s438 como sua melhor marca na sexta-feira após 33 giros no circuito catalão. Quem mais correu em Barcelona foram Lance Stroll (Williams) e Marcus Ericsson (Sauber), que fizeram 59 voltas cada.

A manhã de teste também foi marcada por nova falha na McLaren. Depois de Stoffel Vandoorne sofrer uma pane elétrica nesta quinta, o carro de Fernando Alonso parou na curva dez e na curva quatro, obrigando a bandeirada vermelha em duas ocasiões na sessão. O espanhol finalizou o dia com apenas 19 voltas experimentadas.

Sempre entre os primeiros dos testes, o finlandês Valtteri Bottas teve boa regularidade, completando 53 vezes o traçado e conquistando o terceiro melhor tempo da parcial, 1min19s845, com pneus supermacios.

Confira os tempos desta sexta-feira:

1. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) – 1min18s634

2. Max Verstappen (BEL/Red Bull) – 1min19s438

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) – 1min19s845

4. Nico Hulkenberg (ALE/Renault) – 1min19s885

5. Sergio Perez (MEX/Force India) – 1min20s116

6. Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) – 1min20s281

7. Lance Stroll (CAN/Williams) – 1min20s335

8. Romain Grosjean (SUI/Haas) – 1min21s429

9. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) – 1min21s670

10. Fernando Alonso (ESP/McLaren) – 1min22s731