Massa rompeu pré-contrato com a Fórmula E para voltar à F1, diz jornal

O futuro de Felipe Massa segue indefinido. Após a notícia de que o brasileiro teria acertado com a Williams sua volta à Fórmula 1, o jornal espanhol Marca publicou uma matéria na qual revela que o piloto já havia assinado um pré-contrato com a Fórmula E, que foi rompido após o possível acerto com o time britânico.

De acordo com o periódico espanhol, Massa assinou um pré-contrato com a Fórmula E e, assim, estender sua carreira no automobilismo mundial. Contudo, com a possível ida de Valtteri Bottas à Mercedes para substituir o campeão Nico Rosberg, a Williams acabou recorrendo a Massa, que deixaria sua aposentadoria de lado e voltaria à F1.

O Marca ainda publicou que, após a aposentadoria de Rosberg e as dúvidas sobre qual piloto o substituiria, Massa paralisou o acordo e acabou rompendo o pré-contrato com a Fórmula E. Contudo, nenhuma dessas informações foi confirmada pelo brasileiro.

Em contato com a Gazeta Esportiva, a assessoria de Felipe não confirmou a informação, e exaltou que a matéria do Marca não passa de especulação a respeito do futuro do brasileiro, além de faltar informações à notícia.

Enquanto não decide seu futuro, Massa segue curtindo suas férias. O brasileiro está em Miami e postou uma foto em um carro de kart com a legenda “Desenferrujando um pouco”. Veja abaixo a foto do piloto.