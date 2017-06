Massa poderia ter vencido no Azerbaijão, afirma direção da Williams

Antes de abandonar o Grande Prêmio do Azerbaijão por um problema nos amortecedores, Felipe Massa fazia boa corrida e chegou até mesmo a flertar com a liderança. E mesmo apesar das falhas que o impediram de concluir a prova, o brasileiro teve desempenho que lhe fez merecer o lugar mais algo do pódio no circuito de Baku, segundo avaliação da sua própria equipe, a Williams.

“Acompanhamos o problema com Lewis Hamilton e depois a punição dada a Sebastian Vettel. Quando você junta isso, Felipe poderia estar liderando essa corrida e terminando em primeiro lugar”, comentou Paddy Lowe, chefe da escuderia, ao Motorsport.

Massa chegou a ser terceiro colocado, logo atrás de Hamilton e Vettel, e poderia ter desbancado a dupla de campeões mundiais após problemas e penalizações que lhe custaram as primeiras posições. No entanto, no momentos cruciais da prova, falhas no veículo fizeram o brasileiro ser superado por Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas, até que precisasse abandonar.

Apesar do final desagradável para Massa, a Williams pode comemorar um pódio no Azerbaijão, o primeiro da carreira do jovem piloto canadense Lance Stroll, e que chegou em terceiro no circuito de Baku.