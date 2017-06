Kubica voltará a pilotar carro da Fórmula 1 seis anos após acidente

Seis anos depois de sofrer um grave acidente de rali que acabou com sua carreira de piloto, o polonês Robert Kubica voltará a dirigir um carro de Fórmula 1. Nesta terça-feira, o ex-piloto fará testes com um carro antigo da Lotus no circuito Ricardo Tormo, em Valência, Espanha.

Nesta terça, junto com o jovem russo Sergey Sirotkin, piloto de testes da Renault, Kubica irá pilotar uma Lotus de 2012 em sua primeira experiência com um carro da F1 após seu acidente em 2011. O modelo E20 foi guiado antes pelo piloto de desenvolvimento da equipe francesa, Nicholas Latifi, em Silverstone.

Depois de surgir como uma promessa da categoria ao substituir Jacques Villeneuve na BMW Sauber em 2006, Kubica perdeu o controle de seu carro durante o rali “Ronde di Andora” na Itália e bateu na proteção lateral da pista. A armação atravessou o cockpit e o polonês sofreu diversas lesões no lado direito do corpo. Após uma longa cirurgia, a possibilidade de uma amputação de sua mão foi descartada, mas a carreira de piloto já estava impossibilitada.

Antes de acertar seu retorno à Fórmula 1, Kubica pilotou diversos carros de teste nos últimos meses, entre eles um modelo da GP3 e um da Fórmula E. O piloto quase partiu para o WEC, campeonato de endurance, representando a ByKolles na classe LMP1, mas mudou de ideia pouco antes do início do campeonato.