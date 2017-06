Se não está se divertindo, é melhor ir da F1, diz Massa sobre Alonso

Depois de participar da Indy e retornar à Fórmula 1 frustado com desempenho de sua escuderia, Fernando Alonso pareceu desanimado para as próximas etapas. O brasileiro Felipe Massa, que já foi colega de equipe do espanhol na Ferrari, acredita que se ele não esta se divertindo, deveria sair da F1.

Em entrevista ao jornal espanhol El Confidencial, Massa disse não saber o que esperar para o futuro do piloto da McLaren. Alonso ocupa, atualmente, a 19ª colocação na tabela geral e já declarou que, para seguir na equipe, é preciso que o grupo se torne mais competitivo.

Massa, entretanto, acredita que, independentemente da competição, F1 ou Indy, sempre haverá grande concorrência, e as corridas serão lideradas pelos times mais fortes.

“Não se pode esquecer que na Indy também sempre vencem as duas melhores equipes, Penske e Ganassi . Eles estão sempre lá, e às vezes a Andretti chega perto”, explicou Massa. “Se você ver todo o campeonato, sempre ganham os mesmos. Mas isso não é um problema. Aqui na F1 acontece a mesma coisa”, ressaltou o brasileiro.