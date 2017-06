Hamilton supera Bottas e crava 66ª pole position na carreira

Na manhã deste sábado foi realizado o treino classificatório para o Grande Prêmio do Azerbaijão, oitava prova da temporada de 2017 da Fórmula 1. O melhor tempo foi marcado por Lewis Hamilton, da Mercedes, que conseguiu 1min40s593, anotou a quinta pole position do ano e a 66ª da carreira, ultrapassando Ayrton Senna no número de vezes em que saiu na frente.

A Mercedes ainda garantiu a dobradinha em Baku, já que Valtteri Bottas ficou em segundo, com 1min41s027. O terceiro colocado foi Kimi Raikkonen, com 1min41s693, e completará a segunda fila do lado do companheiro de Ferrari, Sebastian Vettel, que foi o quarto com 1min42s841.

Felipe Massa, por sua vez, sairá em nono, após marcar 1min42s798. O brasileiro foi superado pelo seu companheiro de Williams, Lance Stroll, que fez o oitavo melhor tempo, 1min42s753.

O Q3 foi interrompido faltando pouco mais de três minutos para o final, após Daniel Ricciardo bater sua Red Bull na curva 6. Com isso, os pilotos voltaram para os boxes e tiveram pouco tempo para reaquecerem os pneus e tentarem melhorar seus tempos. Mesmo assim, as Mercedes mostraram sua força e conseguiram marcas ainda melhores, garantindo a dobradinha.

Por conta de atualizações nos motores realizados nos motores pela McLaren, já pensando no GP da Áustria que acontece daqui duas semanas, os dois pilotos da equipe perderão posições no grid e largarão na última fila. Ainda que não tenham conseguido avançar ao Q2, com Fernando Alonso em 16º e Stoffel Vandoorne em 19º, o espanhol bicampeão ainda perderá 40 postos no grid, enquanto o belga cairá 30 colocações.

Q1

Os principais favoritos não tiveram maiores dificuldades para se garantiram na fase seguinte do treino classificatório, inclusive Felipe Massa, que deixou a Williams com o décimo melhor tempo na primeira parte da prática.

O destaque ficou por conta de Lewis Hamilton. O britânico pulverizou a melhor marca do fim de semana, que havia sido conseguida por seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, no terceiro treino livre. O tricampeão conseguiu baixar em mais de sete décimos o tempo, mostrando que seria um candidato forte à pole.

Cinco pilotos não conseguirem cravar bons tempos e foram eliminados. Foram eles: Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne, ambos da McLaren; Romain Grosjean, da Haas; Marcus Ericsson, da Sauber; e Jolyon Palmer, da Renault, que teve problemas no motor.

Q2

Hamilton voltou a voar baixo na segunda parte da classificação, e fez um tempo ainda melhor do que na primeira etapa, baixando em cerca de um segundo e meio o tempo de Bottas do último treino livre. Após problemas hidráulicos na última prática, Sebastian Vettel mostrou que estava vivo na briga, e avançou com o terceiro melhor tempo.

Dessa maneira, os dois carros da Mercedes, da Ferrari, da Red Bull, da Williams e da Force India foram ao Q3. Ficaram pelo caminho Daniil Kvyat, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg e Pascal Wehrlein.

Q3

Alguns pilotos, como Hamilton e Bottas, cometeram alguns erros no início da última sessão, então a decisão ficou para os segundos finais. Faltando pouco menos de quatro minutos, Ricciardo acabou batendo no muro na curva 6, e o treino foi interrompido com bandeira vermelha. Com isso, os pilotos foram para os boxes e tiveram pouco tempo para aquecerem os pneus e voltarem à pista.

Mesmo assim, os pilotos conseguiram ter bom desempenho e melhoraram ainda mais seus tempos, com destaque para Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, que garantiram o domínio da Mercedes e largarão em primeiro e em segundo, respectivamente. Massa, por sua vez, foi o nono.

Confira abaixo a classificação completa para o GP do Azerbaijão.

1: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes): 1min40s593

2: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes): 1min41s027

3: Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari): 1min41s693

4: Sebastian Vettel (ALE/Ferrari): 1min41s841

5: Max Verstappen (HOL/Red Bull): 1min41s879

6: Sergio Perez (MEX/Force India): 1min42s111

7: Esteban Ocon (FRA/Force India): 1min42s186

8: Lance Stroll (CAN/Williams): 1min42s753

9: Felipe Massa (BRA/Williams): 1min42s798

10: Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull): 1min43s414

11: Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso): 1min43s186

12: Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso): 1min43s347

13: Kevin Magnussen (DIN/Haas): 1min43s796

14: Nico Hulkenberg (ALE/Renault): 1min44s267

15: Pascal Wehrlein (ALE/Sauber): 1min44s603

16: Fernando Alonso (ESP/McLaren): 1min44s334*

17: Romain Grosjean (FRA/Haas): 1min44s468

18: Marcus Ericsson (SUE/Sauber): 1min44s795

19: Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren): 1min45s030**

20: Jolyon Palmer (GBR/Renault): sem tempo

*perderá 40 posições no grid

**perderá 30 posições no grid