Sem Braz, Santos improvisa volante na zaga e descarta novas contratações

No jogo-treino desta terça-feira, contra o Nacional-SP, no CT Rei Pelé, o Santos não contou com os zagueiros David Braz (estiramento na panturrilha) e Cleber (desequilíbrio muscular). Por conta disso, o técnico Dorival Júnior voltou a improvisar o volante Yuri na zaga ao lado de Lucas Veríssimo, na equipe de iniciou a goleada por 9 a 1 contra o time da capital paulista. Porém, mesmo com os desfalques, o Peixe não pretende trazer novos reforços para a posição.

Segundo a diretoria, o zagueiro Felipe Trevizan, que está no Hannover, da Alemanha, foi oferecido nas últimas semanas. Com a lesão de Braz, que deve perder as primeiras rodadas do Campeonato Paulista, a cúpula santista chegou a cogitar a possibilidade de investir no defensor de 29 anos. Porém, Dorival e o presidente Modesto Roma Júnior acreditam que o alvinegro está bem servido e não precisa ir mais ao mercado da bola.

O mandatário e o comandante entendem que após a chegada do atacante Bruno Henrique, que fará exames médicos nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, o Santos já fechou seu ciclo de contratações para 2017. O clube, porém, não descarta a chegada de mais algum zagueiro, mas acredita que isso só irá acontecer se for um negócio de ‘oportunidade’.

Vale lembrar que Luiz Felipe e Gustavo Henrique, defensores titulares de 2016, ainda se recuperam de lesões ligamentares nos joelhos e só devem voltar aos gramados no segundo semestre deste ano. Já o zagueiro Cleber, que vem sendo poupado dos últimos treinamentos, não deve ser problema para a estreia do Peixe no Paulistão, contra o Linense, no próximo dia 3, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Além deles, o Santos conta hoje com Fabián Noguera e Lucas Veríssimo. O técnico Dorival Júnior, porém, não tem confiança na dupla e pode montar a zaga com Cleber e Yuri no início do torneio estadual.