Santos consulta Corinthians e espera repatriar Marquinhos Gabriel

O Santos segue firme na busca para reforçar o ataque em 2017. Após ‘fechar’ a defesa, o Peixe passou a atirar para vários lados em busca de novas contratações para o setor ofensivo. Além do atacante Clayton, do Atlético-MG, e dos meias Régis, do Bahia, e Mauro Formica, do Newell’s Old Boys, o alvinegro está de olho em Marquinhos Gabriel.

Há cerca de um ano, o meia-atacante recusou a oferta para permanecer na Vila Belmiro e acertou com o Corinthians. Na ocasião, ele afirmou que escolheu o Timão por conta da disputa da Copa Libertadores da América e também para trabalhar com Tite.

Agora, a equipe do Parque São Jorge está sem o treinador e também não disputará a competição continental. O Santos, por sua vez, jogará a Liberta em 2017 e ainda tem o técnico Dorival Júnior, que é fã de Marquinhos Gabriel e resgatou o futebol do meia-atacante no segundo semestre de 2015.

Em um primeiro momento, a diretoria do Peixe fez apenas uma consulta ao Corinthians sobre a situação do atleta. O Timão, porém, não pretende facilitar o negócio, afinal, o clube pagou cerca de R$ 10 milhões por 70% dos direitos do meia-atacante e não aceita negociar por menos. A informação, publicada pelo portal UOL, foi confirmada pela Gazeta Esportiva.

Os dirigentes santistas, por sua vez, entendem que Marquinhos Gabriel ficou desvalorizado por conta da fraca temporada e esperam diminuir o valor do atleta. Além disso, o Peixe também não descarta adquirir o corintiano por empréstimo de um ano, visando a disputa da Libertadores.

Uma alternativa seria o Santos ceder Alison ao rival. O volante não tem recebido oportunidades com o técnico Dorival Júnior e deve virar o quarto reserva para a posição após a chegada de Leandro Donizete. O jovem de 23 anos já foi procurado pela direção corintiana no início do ano e pode ser opção caso o Timão não acerte com Rithely, do Sport.