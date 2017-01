Chape oficializa ex-Palmeiras e uruguaio como novos reforços

Na tarde deste sábado, a Chapecoense apresentou oficialmente mais dois reforços para a temporada de 2017, ano de renascimento da equipe após o acidente na Colômbia, em novembro de 2016. O volante Amaral, ex-Palmeiras, e o lateral uruguaio Zaballos foram os nomes anunciados pelo Departamento de Futebol do Furacão do Oeste.

Na sala de coletivas da Arena Condá, Amaral e Zaballos se apresentaram com a camisa da Chapecoense e logo depois do anúncio os jogadores realizaram o primeiro treino em campo após a tragédia.

Aos 30 anos, Amaral jogou a temporada de 2016 no Coritiba emprestado pelo Palmeiras. O jogador chega à Chape por empréstimo de um ano. Será a quarta equipe do volante destro, revelado pelo Goiás em 2005. Pela equipe Esmeraldina, Amaral atuou por nove temporadas até ser vendido ao Verdão paulista.

Já o lateral direito Emilio Zaballos, de 24 anos, representou o Defensor Sporting por toda sua carreira. Assim como Amaral, o uruguaio vem para a Chape com contrato de empréstimo de um ano.

No treinamento realizado após a apresentação, os jogadores da Chape treinaram na Arena Condá e contaram com a presença e o apoio de diversos torcedores. Foi o primeiro encontro da equipe com sua torcida desde o acidente.