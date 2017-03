Mourinho crê que seria justo dar o prêmio de melhor do mundo a Ibra

Ibrahimovic está com mais moral do que nunca na Inglaterra. Jogador mais decisivo do Manchester United, o atacante sueco vem conquistando a cada jogo não só os torcedores do Manchester United, mas também o técnico José Mourinho. Ainda que já tenha trabalhado com o português na Inter de Milão, Ibra vem se destacando muito com a camisa dos Red Devils.

Fato é que Ibrahimovic foi importante em todos os clubes pelos quais atuou, e não é diferente agora com o United. No entanto, aos 35 anos, o sueco nunca conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo, congratulação que segundo Mourinho, já devia ter sido recebida pelo camisa 9.

“Acabei de dar uma entrevista à uma grande revista francesa que tem uma grande responsabilidade nesses grandes prêmios, a Bola de Ouro da Fifa e tudo mais. Sei o que Cristiano Ronaldo e Messi são, o que estão fazendo, mas não posso acreditar que esse grande homen, com a carreira que tem, nunca ganhou”, disse Mourinho, se opondo a polarização entre os craques de Barcelona e Real Madrid.

Nesta temporada Ibrahimovic já faturou o título da Copa da Liga Inglesa com o Manchester United e poderá erguer mais uma taça antes das férias em uma circunstância muito mais especial. A final da Liga Europa deste ano será em Estocolmo, na Suécia, país do atacante.

“Por que não nesta temporada se ele puder fazer algo especial? Se ele ganhar mais troféus, alcançar a final da Liga Europa em Estocolmo… Por que não dar a este homem, que já tem 35 anos, o merecido prêmio?”, concluiu Mourinho.