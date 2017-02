Toro Rosso é a última equipe a apresentar seu carro para 2017

Com nova pintura em relação ao carro do último ano, a Toro Rosso foi a última equipe da Fórmula 1 a apresentar seu novo modelo para a temporada de 2017. Com um azul mais claro e detalhes em vermelho, a equipe já realizou seus primeiros testes de pista na última semana, em Misano, na Itália.

A “equipe B” da Red Bull voltará a funcionar com motores Renault na temporada após correr um ano utilizando motores antigos da Ferrari. O modelo STR12 apresenta, assim como os demais carros da F1, a famosa “barbatana de tubarão”, peça que auxilia na aerodinâmica que foi adotada pelas montadoras para este ano.

Depois de revelar o talentosíssimo belga Max Verstappen em 2016, Toro Rosso continuará sendo representada pelo espanhol Carlos Sainz, que vai para sua terceira temporada na equipe, e pelo russo Daniil Kvyat, que foi substituído por Verstappen na Red Bull durante o último campeonato.

Nesta segunda-feira, a Toro Rosso irá às pistas com as outras equipes para o primeiro dia de pré-temporada no Circuito de Barcelona, na Catalunha. Em 2016, a equipe terminou o campeonato na sétima colocação, com 63 pontos conquistados, atrás das maiores potências da categoria.