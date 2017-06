Para Wawrinka, ele encarou o “melhor Rafa de todos” em Roland Garros

Apesar de chateado com a derrota no saibro, neste domingo, contra o espanhol Rafael Nadal, o suíço Stan Wawrinka acredita que encarou o adversário em sua melhor fase. “Com certeza ele está jogando melhor do que nunca”, afirmou. “Não só aqui, mas desde o começo do ano”. Com a vitória, Nadal faturou seu décimo título de Roland Garros.

“Você pode ver que ele está jogando com maior agressividade e ficando mais perto da linha”, declarou Wawrinka, sobre o estilo de partida do adversário. “Ele está vencendo muito outra vez”.

Na semifinal, o suíço venceu o atual número um do mundo, Andy Murray. Na última partida da competição, entretanto, não conseguiu bater o recordista disputa. “Ele é o lutador perfeito”, disse o vice-campeão sobre Nadal. O tenista afirmou se sentir chateado por não ter tido seu melhor desempenho em uma partida com parciais de 6/2, 6/3 e 6/1.

O atleta declarou que, para uma partida com essa, corpo e mente precisam estar bem. “Mentalmente, foi bem difícil. Se você hesitar meio segundo, é tarde demais”, explicou. “Se você não está totalmente relaxado com o jeito que vai jogar, você não tem chance. E foi isso que aconteceu hoje”.

Ele também assumiu grande nervosismo para entrar no saibro. “É muito estresse, muita tensão, muitas dúvidas e pensamentos na minha cabeça”, contou o suíço, que venceu em Roland Garros em 2015. “Eu não estava 100% com minha mente e com o que eu queria fazer. Isso é o que acontece quando você joga com o Rafa”.