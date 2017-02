Red Bull dispensa evento e revela novo carro através de vídeo

Na manhã deste domingo foi a vez da Red Bull lançar seu novo carro para a temporada de 2017. Sem evento de pré-lançamento a equipe austríaca revelou o modelo RB13 através de um vídeo divulgado pelo site e redes sociais com o slogan “(má) sorte para alguns” e “quebre com tradição, quebre a superstição”.

A maior diferença no modelo deste ano, com as mudanças no regulamento de aerodinâmica, é o buraco no topo do “nariz” do carro, acima da cabeça do piloto. A Red Bull fará seu primeiro teste oficial em Barcelona, Catalunha, na pré-temporada da Fórmula 1. Na parte visual, a equipe manteve a predominância do azul e o tradicional touro vermelho e amarelo na parte superior do carro.

Única equipe a vencer a hegemônica Mercedes em 2016, uma vez com Max Verstappen e outra com Daniel Ricciardo, a Red Bull desponta com uma das favoritas para quebrar o domínio dos alemães após três anos. Muito disso se dá ao chefe de design Adrian Newey, que foi o principal nome da equipe durante seus tempos dominantes justamente por inovações aerodinâmicas.

Na última temporada, o australiano Ricciardo terminou o campeonato na terceira colocação, com o estreante belga Max Verstappen finalizando na quinta posição. Ambos os pilotos seguirão na equipe austríaca.

Antes dos três anos de Mercedes (2014 e 2015 com Lewis Hamilton e 2016 com Nico Rosberg), a Red Bull reinou nas pistas por quatro anos consecutivos. À época, a equipe austríaca contava com o alemão Sebastian Vettel, tetracampeão entre 2010 e 2013, e o australiano Mark Webber.