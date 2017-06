No sufoco, brasileiras vencem polonesas em estreia na Suíça

Lutando pelo sétimo título do Montreux Volley Masters, a Seleção feminina enfrentou, nesta terça-feira, a equipe da Polônia, em solos suíços. O grupo, liderado pelo treinador José Roberto Guimarães, venceu a disputa por 3 sets a 1. O confronto teve parciais de 25/20, 21/25, 25/23 e 26/24.

A partida começou equilibrada, mas a Seleção abriu vantagem ainda nos primeiros minutos. O primeiro set terminou com vantagem brasileira, por 25 a 20. Quem abriu o placar na segunda parcial foi a equipe polonesa que, apesar de fazer bons bloqueios, deixou as adversárias encostarem. Ainda assim, a parcial foi das polonesas. Já no terceiro período, as brasileiras voltaram a dominar a partida e venceram, em lances apertados.

O quarto set começou acirrado. Quando uma equipe pontuava, a outra recuperava a diferença e mantinha o placar empatado. A Polônia chegou a ultrapassar o Brasil, mas a equipe amarela retomou a confiança e se impôs na quadra. Quando o set estava em 24 a 22 para o Brasil, as polonesas reagiram e tentaram recuperar. Entretanto, não marcaram suficiente e a equipe brasileira venceu o set por 26 a 24.

Ao lado da Alemanha e Tailândia, as duas equipes formam o grupo B. Na chave A estão China, Holanda, Argentina e Suíça. Depois de confrontar todos os times de seu grupo, as equipes mais bem classificadas avançam às semifinais. Também nesta terça, a China venceu as donas da casa por 3 sets a 0. O embate teve parciais de 25/15, 25/16 e 25/16.

Os próximos confrontos do time brasileiro já tem data para acontecer. Na quarta-feira, elas enfrentam a Alemanha, às 16h15. Na sexta jogam contra a Tailândia, às 13h45,