Djokovic supera Monfils e fará sétima final do Aberto dos EUA

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

Novak Djokovic está em sua sétima final do Aberto dos Estados Unidos. O tenista sérvio, atual número 1 do mundo, derrotou o francês Gael Monfils por 3 sets a 1 nesta sexta-feira, com parciais de 6/3, 6/2, 3/6 e 6/2, em 2h32 minutos de partida. Quanto ao adversário, este foi o 13º encontro entre os dois, sendo a 13ª vitória do sérvio.

Agora, Djoko aguarda a definição de seu adversário na finalíssima do último Grand Slam do ano. A outra semifinal é composta do suíço Stan Wawrinka, que eliminou o argentino Juan Martín Del Potro, e do japonês Kei Nishikori, que eliminou um dos grandes favoritos ao título, o vice-líder Andy Murray. A partida será ainda nesta sexta-feira, na mesma quadra Arthur Ashe, no complexo de Flushing Meadows, em Nova York.

O JOGO – O número 1 do mundo mostrou sua força desde o início do jogo. Na primeira parcial, Djokovic abriu nada menos do que 5/0, após aplicar duas quebras de saque sobre o francês. No sexto game, Monfils decidiu agir, confirmou seu saque, conseguiu devolver uma das quebras, mas não foi suficiente para parar o sérvio, que fechou a parcial em 6/3.

O segundo set começou de maneira semelhante. Monfils chegou a sacar melhor do que a primeira parcial, mas errava demais. Foram 11 erros não-forçados contra apenas um do líder do ranking mundial. O francês iniciou confirmando seu serviço, mas amargou uma sequência de cinco games perdidos, com duas quebras para Djoko.

Com tranquilos 5/1 no placar, o sérvio parecia ter o jogo na mão. O número 12º do mundo não demonstrava poder de reação, levando vaias da torcida, que esperava uma partida difícil contra o tenista mais bem colocado do mundo. Assim, administrando a vantagem, Djokovic fechou a parcial de 29 minutos em um 6/2.

Monfils mostrou que ainda estava vivo no jogo na terceira parcial. O francês começou sendo quebrado, deixando o sérvio abrir 2/0. Porém, demonstrando força, devolveu a quebra e voltou a quebrar o saque de Djokovic, virando o placar para 5/2. O número 1 do mundo conseguiu salvar um set point e evitar o terceiro break, mas não foi capaz de quebrar Monfils para igualar o placar. Assim, o francês fechou o set em 6/3.

O quarto set teve um início equilibrado, mas Novak Djokovic tratou de manter sua soberania à frente de Monfils. O sérvio efetuou uma quebra no quarto game, abrindo vantagem de 3/1. O francês chegou a devolver a quebra, mas quando sacava para empatar a parcial, cometeu três erros não-forçados em sequência, deixando livre o caminho para o número 1 quebrar mais um serviço e marcar 4/2.

Dentro da parcial, a dupla protagonizou um momento curioso. Djokovic pediu atendimento médico para aliviar uma possível lesão no ombro direito. No momento em que se sentou para ser atendido, Monfils saiu de quadra, buscando sair do calor e da grande umidade que atingia a quadra Arthur Ashe. No retorno, porém, o sérvio seguiu firme, confirmou seu saque e quebrou outro do francês, para fechar o jogo em 6/2.

Recomendado para você