Campeão olímpico, Lipe admite aposentadoria da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira masculina de vôlei venceu Portugal neste sábado em partida válida pelo Desafio de Ouro, competição amistosa que marcará a despedida do líbero Serginho. O que poucos esperavam, no entanto, é que o Desafio pudesse marcar a despedida de outro atleta. Um dos destaques do Brasil na conquista do ouro olímpico, Lipe admitiu que não deve mais atuar pela Seleção.

“(Despedida) Provavelmente, depende da comissão técnica e da minha condição física. Se eu for convocado eu venho, mas tenho uma idade avançada. Seleção para mim fica difícil, um ciclo olímpico. Foi um momento incrível, muito importante para minha carreira, fechar com um ouro olímpico, mas tudo vai depender do meu corpo e da minha condição técnica”, disse o atleta em entrevista ao SporTV.

O atleta de 32 anos, que defendeu o Taubaté na última Super Liga de vôlei, convive com alguns problemas físicos e vê como improvável sua presença em Tóquio 2020, quando a Seleção defenderá o ouro olímpico conquistado no Rio 2016.

O ponta da Seleção Brasileira se mostrou muito emocionado na partida deste sábado. Natural de Curitiba, Lipe atuou em casa, na Arena da Baixada, no amistoso vencido pelo Brasil por 3 sets a 0. Neste domingo os heróis olímpicos voltam a enfrentar os lusos, dessa vez no estádio Mané Garrincha, em Brasília, em duelo que marcará a despedida do craque Serginho e, possivelmente, de Lipe.

“É uma emoção muito grande, olha como está lindo esse estádio lotado para homenagear os campeões, nada mais justo a gente dar show. Em um jogo voltado ao público temos que fazer um espetáculo. Fazia tempo que não víamos um estádio assim, é um espetáculo para o povo”, comentou.

