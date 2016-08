Internazionale de Milão oficializa contratação de Gabigol até 2021

Next

Gabigol é oficialmente jogador da Internazionale de Milão. Nesta terça-feira, o clube italiano anunciou o jogador em seu site e sua conta oficial no Twitter, informando que o atacante da Seleção Brasileira assinou com os nerazzurri até 2021.

“Em seu 20º aniversário, Gabriel Barbosa tornou-se jogador da Inter. O atacante brasileiro, nascido em 1996, assinou um contrato até 2021 com a Inter e chega à Milão depois de quatro temporadas com o Santos, com quem ganhou duas vezes o Campeonato Paulista, em 2015 e 2016″, escreveu a Inter, em seu site oficial.

A nota ainda ressalta a trajetória de Gabriel no futebol, destacando que o jogador acumula passagens pelas Seleções Brasileiras de base desde a categoria sub-15. O fato de o jogador ter sido titular na inédita conquista da medalha de ouro olímpica também foi exaltado pelo clube italiano.

“A Inter e seus fãs dão as boas-vindas a Gabriel, desejando um feliz aniversário e uma carreira extraordinária na Inter”, finalizou a equipe.

Os valores da transação ainda não foram divulgados, mas especula-se que a Internazionale pagou cerca de 25 milhões de euros (R$90 milhões) pelo ex-camisa 10 do Santos. No último domingo, Gabigol fez sua última partida pelo Peixe: derrota por 1 a 0 para o Figueirense, na Vila Belmiro.

Apesar de oficializado, Gabigol ainda não treinou em sua nova equipe, uma vez que está com a Seleção Brasileira para a disputa das partidas contra Equador e Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. A tendência é que sua estreia pela Inter aconteça no dia 15 de setembro, quando os nerazzurri recebem o Hapoel Beer Sheva pela Liga Europa, na Itália.

