Tite participa do programa Mesa Redonda neste domingo

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, é o convidado especial deste domingo do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta. O treinador, que já garantiu o Brasil na Copa do Mundo de 2018 e levou a equipe de volta à liderança do ranking da Fifa, será entrevistado por Flávio Prado, Chico Lang, Michelle Giannella, Alberto Helena Júnior, Wanderley Nogueira e Oscar Roberto Godói. A atração será exibida às 21 horas (de Brasília).