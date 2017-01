Preparador do Grêmio elogia forma física do recém-contratado Léo Moura

Aos 38 anos, a contratação do lateral Léo Moura dividiu opiniões da torcida do Grêmio. Apesar disso, o jogador, que já treina com o elenco gremista, impressionou Rogério Dias, preparado físico da equipe gaúcha.

“Todos chegaram bem equilibrados no aspecto muscular, especialmente o Léo Moura, que tem um base de muito tempo em grandes clubes”, destacou o preparador em entrevista coletiva.

Rogério ainda afirmou que Léo Moura deverá participar de atividades exclusivas de prevenção e estabilização física, semelhantes às realizadas por Douglas e Marcelo Oliveira.

As atividades deste sábado foram comandadas pelo preparador, sob os olhares do técnico Renato Gaúcho. Os atletas gremistas realizaram corridas pelo gramado, após treino na academia. A única baixa do dia foi o lateral direito Edílson. O jogador passou por uma pequena cirurgia no joelho durante as férias e segue realizando treino físico aliado à fisioterapia. O lateral deve se juntar ao elenco gremista na próxima semana.