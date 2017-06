Mina posta vídeo dançando e celebrando gol ao lado de filho de Borja

O clima não está bom no Palmeiras por conta dos recentes maus resultados, mas se depender do colombiano Yerry Mina, a alegria não deixará a Academia de Futebol.

#bojiñha #samuelito @miguelaborja23 @bengielavoz @djnazz_ 😃⚽️⚽️⚽️ #misegundaabana guachene Cauca 😎😎😎😃⚽️🇨🇴 y tierra alta 😂😂😂 @johan_croy_10 Uma publicação compartilhada por Yerry Mina (@yerrymina) em Jun 17, 2017 às 7:11 PDT

Neste sábado, o zagueiro postou um vídeo com o filho do centroavante Miguel Borja. Nas imagens, o garoto faz um gol e corre ao lado do compatriota para fazer a típica dança de Mina quando celebra seus gols.

Neste domingo, a dupla ainda é dúvida para encarar o Bahia, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Mina e Borja estavam servindo a seleção da Colômbia em amistosos internacionais e, se tiverem condições físicas, deverão ser titulares.