Santos oficializa contratação de Matheus Cassini para o time B

O meia Matheus Cassini assinou contrato com o Santos nesta quinta-feira. Ele ficará no Peixe até o fim da temporada, mas o documento prevê que o vínculo pode ser renovado por mais três anos, caso o atleta agrade a diretoria. Seu acerto com a equipe da Vila Belmiro já era dado como certo.

O jogador, revelado nas categorias de base do Corinthians, onde foi campeão da Copa São Paulo em 2015, estava na Ponte Preta, onde não vinha tendo tanto espaço no elenco profissional. No Santos, ele chega para atuar no time B, comandado por Kleiton Lima.

“Estou muito feliz pela oportunidade, pela confiança que me passaram. Não vejo a hora de entrar em campo, para dar o meu melhor. É muito gratificante. Sei da grandeza do Santos no futebol mundial”, afirmou o jovem jogador, de 21 anos.

Após subir ao time principal do Corinthians em 2015, Cassini não teve espaço na equipe e acabou negociado com o futebol italiano. Na Europa, passou por Palermo-ITA, Inter Zapresic-CRO e Siracusa-ITA, antes de voltar ao Brasil, no início do ano.

“O torcedor pode esperar um atleta muito aguerrido, que vai representar muito bem o Santos. Eu vim aqui para vencer”, finalizou Matheus.