De saída dos Emirados, Valdívia deixa mensagem misteriosa em rede social

O chileno Jorge Valdívia causou movimentação nas redes sociais nesta segunda-feira com uma simples mensagem. Usando seu perfil oficial do twitter, o ex-jogador do Palmeiras publicou algo que manifesta o que pode ser entendido como um desejo de retornar a um antigo clube “Só ligar que eu vou”, expressou o atleta.

A mensagem, que causou reação imediata de torcedores palmeirenses que seguem o “Mago” no twitter, veio logo após o jogador ter acertado que deixará a equipe do Al Wahda, dos Emirados Árabes, após dois anos defendendo a camisa da equipe.

No final de maio, uma mensagem no instagram confirmou a despedida do chileno: “Muito obrigado por esses dois anos maravilhosos. Não percam a alegria que vocês tem. Eles estão sempre no meu coração. Triste de ir embora, mas feliz por tê-los conhecido”, publicou Valdívia, na legenda de uma foto em que está ao lado do elenco do time.

Só ligar que eu vou ..! — Fe (@el_mago_oficial) June 5, 2017

A reação ao tweet de Valdívia foi em maioria positiva por parte dos torcedores: “Se aceitar produtividade, te busco no aeroporto”, comentou um palmeirense, desejando a volta do jogador. “Ajudo na gasolina”, completou outro. “Traz o Mago de volta! Precisamos de um 10 e não de outro 9”, clamou um seguidor alviverde.

Na foto em que o chileno se despede do Al Wahda, os comentários também foram invadidos pelo público que gostaria de vê-lo no Verdão novamente. Em grande quantidade, a torcida promoveu a mensagem “Volta Mago” na intenção de sensibilizar o jogador.

Apesar da postura enigmática de Valdívia e da empolgação dos fãs, as informações até o momento são de que não existem conversas concretas que possam indicar um retorno ao Palmeiras.