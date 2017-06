Colo-Colo anuncia acerto e espera Valdivia para exames médicos

O meia Jorge Valdívia, ex-Palmeiras, está perto de voltar a ser jogador do Colo-Colo, clube chileno no qual foi revelado. O próprio time de Santiago confirmou, em suas redes sociais, o acerto com o Mago.

De acordo com o anúncio, já está tudo certo entre equipe e atleta. Agora, o meio-campista é esperado para realizar exames físicos e ser apresentado oficialmente como reforço.

Revelado na base do Colo-Colo, onde atuou entre 1993 e 2006, somando-se juvenis e profissionais, Valdivia deixou o futebol dos Emirados Árabes no início de junho e tinha seu futuro indefinido. Até mesmo uma volta ao Palmeiras era especulada.

Já nos últimos dias, contudo, os chilenos apareciam como principais candidatos a levar o atleta. Em sua conta oficial no Twitter, o Mago vinha acalmando os torcedores, afirmando tratar-se apenas de especulações, e garantindo que era necessário esperar a oficialização da situação, o que aconteceu nesta segunda-feira.

O Colo-Colo não está na disputa da Libertadores, tendo sido eliminado ainda na fase preliminar, pelo Botafogo. Assim, um possível reencontro com o Verdão não ocorrerá em 2017.