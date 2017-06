Fora dos planos do Chelsea, Diego Costa não descarta jogar no Brasil

O futuro de Diego Costa segue indefinido. Após o próprio atacante revelar que não faz parte dos planos de Antonio Conte para a próxima temporada, o centroavante segue a procura de um novo clube. O principal interessado no jogador é o Atlético de Madrid. Porém, o clube espanhol está impossibilitado de inscrever novos jogadores nesta janela de transferências devido a uma punição, o que impede o negócio neste momento.

Este quadro faz com que o atleta tenha que esperar até o início de 2018 para poder retornar a sua antiga casa. Desse modo, Diego Costa cogitou, em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, um empréstimo de seis meses para não ficar sem atuar durante o período. Entre os países citados como opção para o atacante brasileiro naturalizado espanhol foi a sua terra natal.

“Tenho um contrato com o Chelsea de dois anos. Se decidirem me vender, teremos que tomar a melhor decisão. Sabemos que o Atlético de Madrid é uma das opções. Acertar com o Atlético, no entanto, significaria não jogar. Eles podem me emprestar para algum time na Espanha, na Itália, no Brasil ou em qualquer lugar, mas eu tenho que jogar”, declarou.

Diego já teve seu nome especulado no futebol chinês, porém o atacante voltou a descartar a chance de atuar no país asiático. “Descarto a China. Tenho que pensar no meu futuro. Penso em jogar a Copa do Mundo. Para isso tenho que fazer as coisas direito. A China não é uma opção”, afirmou.